Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"TANRI DİYE TAPTIĞINIZ İNEĞE 7 ORTAK GİRERİZ"

Büyük yankı uyandıran bu küstah tehdide en güzel cevap ise TV42 sunucusu Kerem İşkan'dan geldi. İşkan, haberi sunduktan sonra yaptığı değerlendirmede "Sizin o tanrı diğer taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz, tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur" ifadelerine yer verdi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ 3 ÜLKE YÜRÜTTÜ"

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.