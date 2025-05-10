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Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

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Hindistan Başbakanı Modi'ye yakınlığıyla bilinen emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi Keşmir'e müdahale etmekle suçlayarak "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz" dedi. Bu sözler büyük tepki çekerken, TV42 sunucusu Kerem İşkan canlı yayında "Tanrı diye taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz" diyerek sert bir karşılık verdi.

Hindistan Başbakanı Modi'ye yakın emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin Keşmir'e müdahale ettiğini ve güç gösterisi yaptığını öne süren Bakshi, "Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çevirebiliriz" ifadelerine yer verdi.

"TANRI DİYE TAPTIĞINIZ İNEĞE 7 ORTAK GİRERİZ"

Büyük yankı uyandıran bu küstah tehdide en güzel cevap ise TV42 sunucusu Kerem İşkan'dan geldi. İşkan, haberi sunduktan sonra yaptığı değerlendirmede "Sizin o tanrı diğer taptığınız ineğe 7 ortak gireriz, kurbanda da keseriz, tanrınızı gözünüzün önünde yeriz, aklınız durur" ifadelerine yer verdi.

ATEŞKES İLAN EDİLDİ

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, "Tam bir ateşkesi duyurmaktan memnuniyet duyuyorum" sözleriyle Hindistan ve Pakistan arasında günlerdir süren çatışmaların sona erdiğini açıkladı.

"ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNİ 3 ÜLKE YÜRÜTTÜ"

Ateşkes kararının ardından açıklamalar da peş peşe geldi. Pakistan Dışişleri Bakanı "Ateşkes görüşmelerini ABD, Suudi Arabistan ve Türkiye yürüttü" derken, Hindistan Dışişleri Bakanlığı da ateşkesin yürürlüğe girdiğini doğruladı.

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Dünya
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarımbcfgpnrfb:

hahahaha süper olmuş

Yorum Beğen189
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıO Z:

Saygısızlığa saygısızlıkla cevap vermek nezamandan beri ayar olmuş. Bir müslüman olarak bütün dinlere saygı göstermek gerek.

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Haber YorumlarıMUSTAFA ÖZDEMİR:

Helal olsun Konyalı, Hindistan akşama özür açıklaması yayınlar.

Yorum Beğen148
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Haber YorumlarıYunus Sağlam:

Helal olsun dayımm

Yorum Beğen134
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıTheC:

Spiker Harcanıyorsun orada

Yorum Beğen61
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSadullah sıtkı:

görulmektedırkı akmhpli sunnı zıhnıyetı yıne ınançlarla dalga geçmiş rencıde etmış unutulmamalıdırki onların dinindeki fert sayısı tum uzak asyada bızım dın dedığımız görunmeze tapan dınden fert sayısı olarak daha fazla hangı dın daha çok yayılmış ona bak sunucu ve akmhplı yorumcular

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Haber YorumlarıDemir Acer:

Güzel bir tespit, yorum ve cevap kapak gibi oturmuş

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Haber YorumlarıMuhammed AY:

Evet cevap güzel olmaya güzel ancak insanlar bir şekilde yanlış yolda olduklarından dolayı ineğe tapıyorlar.Bu cevabı veren arkadaş kendi yaratıcısı olan Yüce Allah'a sırf kendi ettiği sözlerden dolayı bir söz söylenir hakaret edilirse yüzü kızarır mı.İnsanlara her ne olursa olsun sevgi saygı ve hoşgörü ile yaklaşarak insanları İslam'a yaklastirmalıyız.

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Haber YorumlarıKral Cıplak:

bu spiker bir çok siyasiden daha akıllı tebrik ederiz on numara bir yanit vermiş

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Haber YorumlarıKALEM:

Aferin !

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