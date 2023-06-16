Konteyner gemisi Kız Kulesi açıklarında arızalandı

Üsküdar'daki Kız Kulesi açıklarında arızalanan 88 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yaşayan 88 metre boyundaki ADMIRAL DE RIBAS adlı konteyner gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.