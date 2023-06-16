Üye Girişi
Haberler
Konteyner gemisi Kız Kulesi açıklarında arızalandı

Konteyner gemisi Kız Kulesi açıklarında arızalandı

Dünya Haberleri

Üsküdar'daki Kız Kulesi açıklarında arızalanan 88 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

Üsküdar'daki Kız Kulesi açıklarında arızalanan 88 metre boyundaki konteyner gemisi kurtarılarak Ahırkapı'ya demirletildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, " İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken Kız Kulesi açıklarında makine arızası yaşayan 88 metre boyundaki ADMIRAL DE RIBAS adlı konteyner gemisi, İGTH Merkezimiz koordinasyonunda, kılavuz kaptanımız ve Kurtarma-5 römorkörümüz refakatinde Ahırkapı'ya emniyetle demirletildi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Filiz Kınık Öz - Dünya

Kız Kulesi İstanbul Ukrayna Üsküdar Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title