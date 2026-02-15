Haberler

Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üzerinde Davut Yıldızı bulunan ve şeytani bir figür olarak tasvir edilen Baal adlı bir kuklayı yakarak "İsrail'e ölüm" sloganları atılan İran'da dikkat çeken bir eylem daha gerçekleştirildi. Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsili infazını sahneledi.

  • İran'daki protestolarda göstericiler, Mührü Davut işaretli 'Baal' yazılı bir kuklayı yaktı ve 'Death to Israel' sloganları attı.
  • İran'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsili infazını sahneleyen bir eylem gerçekleştirildi.
  • Sahnede, ABD'nin mağlup edildiği veya 'teslim alındığı' sembolize edildi.

İran'daki geniş çaplı protestolar sırasında bir grup göstericinin, üzerine Mührü Davut (Star of David) işareti konulmuş "Baal" yazılı bir kuklayı ateşe verdiği ve aynı zamanda "Death to Israel (Ölüm İsrail'e)" sloganları attığı görüntüler uluslararası medyada dikkat çekti.

Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü

TRUMP'IN TEMSİLİ İNFAZI SAHNELENDİ

Söz konusu görüntü dünya gündeminde büyük yankı uyandırırken komşu ülke İran'da dikkat çeken eylem daha gerçekleştirildi. Tahran yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsili infazını sahneledi.

Sahnede diz çökmüş, elleri bağlı ve yüzünde Donald Trump'ı temsil eden maske taşıyan bir kişi görülüyor. Yanında duran kişi ise elindeki hançerle Trump'ın infazını gerçekleştireceği mesajını veriyor.

Komşu ülkede kaydedilen görüntü gündeme bomba gibi düştü

ABD'NİN MAĞLUP EDİLDİĞİ SEMBOLİZE EDİLİYOR

Bu sahnede, ABD-İran gerginliğine atıfta bulunularak, ABD'nin (özellikle Trump döneminin) mağlup edildiği veya "teslim alındığı" sembolize ediliyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti

Maç öncesine damga vuran an! Plakaya ve içinden inene tepki yağıyor
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası

Mide bulandıran iddiada belediye başkanından zehir zemberek suçlama
Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar

Türkiye ve ABD onayladı! Münih'ten art arda kritik mesajlar
Fenerbahçe, Trabzon'da 3-2'ye abone

Maç bitince ortaya çıktı! Böylesi bir daha zor görülür
Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı

Gelinin mehir isteği, ağızları açık bıraktı
Fatih Tekke'den Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum

Fenerbahçe'nin galibiyetine olay yorum