Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 254'e Yükseldi

KOLOMBİYA'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya'nın batısında 10 Ağustos'ta 96 kilometre derinlikte meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları artıyor. Etkilenen şehirlerden gelen raporlara göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e ulaştı. Yaşamını yitirenlerin 101'inin kahve üretim bölgesi Pereira'da, 95'inin ise ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 1600 binanın hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı depremin ardından, 2 bin 700'den fazla kişinin kayıp olduğu rapor edildi. Ailelerin kayıp yakınları hakkında bilgi bulabilmek için vatandaşlar tarafından yönetilen internet sitelerine başvurduğu aktarıldı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları vinç, ekskavatör ve gönüllülerin katılımıyla devam ederken, bölgede 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı