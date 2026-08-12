Haberler

Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 254'e Yükseldi

Kolombiya'daki Depremde Can Kaybı 254'e Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kolombiya'nın batısında 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 254'e çıktı. Pereira'da 101, Cali'de 95 kişi hayatını kaybetti. Yaklaşık 1600 bina hasar gördü veya yıkıldı, 2 bin 700'den fazla kişi kayıp. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken 100'den fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

KOLOMBİYA'da önceki gün meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 254'e yükseldiği bildirildi.

Kolombiya'nın batısında 10 Ağustos'ta 96 kilometre derinlikte meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kayıpları artıyor. Etkilenen şehirlerden gelen raporlara göre, deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 254'e ulaştı. Yaşamını yitirenlerin 101'inin kahve üretim bölgesi Pereira'da, 95'inin ise ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de olduğu kaydedildi.

Yaklaşık 1600 binanın hasar gördüğü veya tamamen yıkıldığı depremin ardından, 2 bin 700'den fazla kişinin kayıp olduğu rapor edildi. Ailelerin kayıp yakınları hakkında bilgi bulabilmek için vatandaşlar tarafından yönetilen internet sitelerine başvurduğu aktarıldı. Enkaz altında kalanları arama kurtarma çalışmaları vinç, ekskavatör ve gönüllülerin katılımıyla devam ederken, bölgede 100'den fazla artçı sarsıntı meydana geldiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Özgür Özel dahil üç isme ait dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

Haluk Levent'in 'Altın dolu' denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

Bankadaki kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı

Ünlü oyuncu gönlünü milli futbolcuya kaptırdı
Alarmları kurun! Bu gece ortalık yanacak

Alarmları kurun! Büyük heyecan şifresiz kanalda
Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü

Yalova'da askeri eğitim uçağı düştü
Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha
Galatasaray'da kriz! Yönetim Osimhen'i çıldırttı

Galatasaray'da kriz! Osimhen deli oldu