Kolombiya'da Deprem: Ölü Sayısı 312'ye Yükseldi, ABD ile Gümrük Vergisi Görüşmesi

KOLOMBİYA'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 312'ye yükseldiği bildirildi.

Kolombiya Ulusal Afet Riski Yönetim Birimi tarafından yapılan açıklamada, 7.4 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 312'ye ulaştığı, 4 bin 611 kişinin yaralandığı ve 290 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi. Depremin 15 eyaletteki 470 belediyeyi etkilediği ve 134 binden fazla evin ise hasar gördüğü aktarıldı.

Ulusal ve uluslararası arama kurtarma ekiplerinin kayıp kişileri bulmak için enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürdüğü, şu ana kadar 358 kişinin kurtarıldığı kaydedildi. Depremden en çok etkilenen Valle del Cauca, Risaralda ve Choco bölgelerindeki vatandaşların geçici barınaklarda ve parklara kurulan çadırlarda kaldığı bildirildi. Kolombiya Dışişleri Bakanlığı da ülkeye 220 tondan fazla insani yardımın ulaştığını duyurdu.

ABD İLE GÜMRÜK VERGİSİ GÖRÜŞMESİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini aktardı. Görüşmede Kolombiya ürünlerini etkileyen gümrük vergilerinin geçici olarak askıya alınması talebini yinelediğini belirten de la Espriella, "Bu hedefe ulaşmak için izlenmesi gereken bir süreç var ve ABD hükümeti tarafında bu konuda ilerleme sağlanması yönünde tam bir irade bulunuyor. Ticaret Bakanı Mauricio Gomez'e bugün Washington'a gitmesi ve bu konuyla bizzat ilgilenmesi talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

Görüşmede Rubio'ya ABD'nin sağladığı ekonomik yardım, insani destek ve arama kurtarma ekipleri için teşekkür ettiğini ifade eden de la Espriella, iki ülke arasındaki tarihi ittifakı güçlendirme kararlılığını yineleyerek Kolombiya ile ABD'nin her zamankinden daha fazla birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı