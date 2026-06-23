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Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Seçim sonuçları araştırılmalı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro: Seçim sonuçları araştırılmalı
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Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sağcı aday Abelardo de la Espriella'nın az farkla kazandığı seçimde usulsüzlük iddialarıyla sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etti.

KOLOMBİYA Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, cumhurbaşkanı seçimini sağcı Abelardo de la Espriella'nın az farkla kazanmasının ardından sandık sonuçlarının araştırılmasını talep etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, tüm demokrat avukatları, ülke genelindeki resmi sayım sonuçlarını takip etmeye çağırdı. İktidar partisinin solcu adayı Ivan Cepeda'nın, sağcı Abelardo de la Espriella'ya karşı yüzde 0,3'le kaybettiğini aktaran Petro, "33 binden fazla masaya halihazırda itiraz edilmiş durumda. ABD'deki masalara ve ön sayım ile resmi sayım bilgisayar sistemine hizmet veren sunucuların IP adresi değişikliğinden etkilenen tüm masalara itiraz edilmelidir" ifadelerini kullandı.

Petro, Abelardo'nun kampanya sürecinde vadettiklerinin tamamen yanlış olduğunu söyleyerek, "Eğer resmi sayımların ardından Abelardo gerçekten yeni cumhurbaşkanı olursa, elde edilen ve yürürlükteki reformları geri götürerek büyük bir hata yapacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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