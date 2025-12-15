Kolombiya'da Öğrenci Taşıyan Otobüs Uçuruma Yuvarlandı: 17 Ölü, 20 Yaralı

KOLOMBİYA'nın Antioquia bölgesinde, öğrencileri taşıyan otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 17 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Kolombiya basınında yer alan haberlere göre; ülkenin Sucre bölgesindeki Tolu kasabasında mezuniyetlerini kutlayan lise öğrencilerini taşıyan otobüs, dönüş yolunda Antioquia'nın Remedios kasabasında uçuruma yuvarlandı.

Kaza sonucu otobüs şoförü ile 16 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kazanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.