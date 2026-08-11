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Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 700'den Fazla Yaralı

Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem: 132 Ölü, 700'den Fazla Yaralı
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Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 132'ye yükseldi, 700'den fazla kişi yaralandı. Cali'de yollar çöktü, 10 hastane hizmet veremez durumda. Başkent Bogota ve Medellin'den arama-kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi. Quibdo ve Manizales'te su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşımda kesintiler yaşanıyor.

GÜNEY Amerika ülkesi Kolombiya'da meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremde 132 kişi yaşamını yitirdi.

Kolombiya Başkentler Birliği, ülkede meydan gelen 7.4 büyüklüğündeki depremin ardından son duruma ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 132'ye yükseldiği, 700'den fazla kişinin de yaralandığı bildirildi. Ülkenin üçüncü büyük kenti Cali'de deprem nedeniyle bazı yolların çöktüğü ve 10 hastanenin hizmet veremediği kaydedilerek, başkent Bogota ile Medellin'den arama-kurtarma ekiplerinin bölgeye destek için sevk edildiği aktarıldı. Quibdo ve Manizales'te ise depremin, su, elektrik, telekomünikasyon ve ulaşım hizmetlerinde kesintilere neden olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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