Kolombiya'da 7.4 Büyüklüğünde Deprem
Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde 7.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin San Jose del Palmar'ın doğusunda, yaklaşık 107 km derinlikte kaydedildiğini açıkladı. Yerel saatle 07.30 sıralarında meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
KOLOMBİYA'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın batısındaki Choco bölgesinde bulunan San Jose del Palmar'ın doğusunda 7.4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini duyurdu. Yerel saatle 07.30 sıralarında yaklaşık 107 km derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı