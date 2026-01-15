Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceğini duyurdu. Petro, görüşmenin ana maddesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olacağını belirtti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya