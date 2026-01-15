Haberler

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Beyaz Saray'da Trump ile görüşecek
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 3 Şubat'ta ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele konusunu ele almak üzere bir araya geleceğini açıkladı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump ile 3 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşeceğini duyurdu. Petro, görüşmenin ana maddesinin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele olacağını belirtti.

