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Kolombiya Bolivar'da askeri üsse İHA saldırısında 3 asker öldü, 16 asker yaralandı

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Kolombiya Bolivar'da askeri üsse İHA saldırısında 3 asker öldü, 16 asker yaralandı
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Kolombiya'nın Bolivar bölgesindeki Santa Rosa del Sur kasabasında askeri üsse patlayıcı yüklü İHA saldırısı düzenlendi; 3 asker öldü, 16 asker yaralandı. Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, faillerin yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdi.

KOLOMBİYA'nın Bolivar yönetim bölgesinde askeri üsse düzenlenen bomba yüklü insansız hava aracı saldırısında 3 asker hayatını kaybetti, 16 asker yaralandı.

Kolombiya'nın Bolivar yönetim bölgesindeki Santa Rosa del Sur kasabasında yer alan askeri üsse patlayıcı yüklü insansız hava aracı (İHA) saldırısı düzenlendi. Saldırıda 3 askerin yaşamını yitirdiği, 16 askerin yaralandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörizmin devleti dize getiremeyeceğini kaydetti. Faillerin tespit edilip yakalanması için operasyonların yoğunlaştırılması talimatını verdiğini belirten de la Espriella, "Bu örgütler tamamen çökertilene dek askeri, polis ve istihbarat operasyonlarını yoğunlaştırmaya devam edeceğiz. Devlet teslim olmaz, tehditler karşısında pazarlığa oturmaz ve gözünün korkutulmasına izin vermez" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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