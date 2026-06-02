Kolombiya, haziran ayı BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendi

Kolombiya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı dönem başkanlığını üstlendi. Daimi Temsilci Zalabata, artan jeopolitik gerilimler ve insani krizlerin yaşandığı bu dönemde diyalog, barış süreçleri ve çok taraflılığa odaklanacaklarını açıkladı.

Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin haziran ayı boyunca yürüteceği BM Güvenlik Konseyi başkanlığının, artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini bildirdi. Zalabata, BM Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesi ile çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını kaydetti.

