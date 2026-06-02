Kolombiya, haziran ayı BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını üstlendi

KOLOMBİYA, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin haziran ayı dönem başkanlığını devraldı.

Kolombiya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Leonor Zalabata, düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin haziran ayı boyunca yürüteceği BM Güvenlik Konseyi başkanlığının, artan jeopolitik gerilimler, çatışmalar ve insani krizlerin yaşandığı bir döneme denk geldiğini bildirdi. Zalabata, BM Güvenlik Konseyi'nin ay boyunca Orta Doğu'daki gelişmeleri ele alacağını belirterek, dönem başkanlığı süresince diyaloğa dayalı barış süreçlerinin tesisi ve desteklenmesi ile çok taraflılığın güçlendirilmesi konularına da öncelikli olarak odaklanacaklarını kaydetti.

