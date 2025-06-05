Köln'de 2. Dünya Savaşı'na Ait 3 Bomba İmha Edildi

ALMANYA'nın Köln kentinde bulunan 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış 3 bomba uzman ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Köln Büyükşehir Belediyesi, ABD yapımı 3 bombanın imha çalışmaları sırasında tedbir amaçlı, Deutz'daki 1 kilometrekarelik alanda yaşayan 20 binden fazla kişinin tahliye edildiğini duyurdu. 2'nci Dünya Savaşı'ndan bu yana yapılan en büyük tahliye operasyonu kapsamında Ren Nehri üzerindeki köprüler kapatıldı, tren seferleri iptal edildi, evlerin yanı sıra 58 otel, müze, okul, hastane, huzurevi ve bakımevi boşaltıldı.

Uzman ekiplerin çalışması sonucu bombaların yerel saatle 19.19'da imha edildiği açıklandı. Bombaların etkisiz hale getirilmesinin ardından kapatılan köprü ve yollar açıldı, tramvay seferleri kademeli olarak başlatıldı.