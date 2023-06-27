Kolezyum'a adını kazıyan turist aranıyor

İtalya'nın başkenti Roma'da dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'a adını kazıyarak tarihi anıta zarar veren bir turistin arandığı bildirildi. Kolezyum Arkeolojik Park Alanı yetkilileri, İtalyan jandarmasına olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken tarihi yapının duvarını kazıyan turistin görüntülerden tespit edilmesi ve bulunması için jandarmanın çalışma başlattığı belirtildi.

İtalya'da başkent Roma'nın dünyaca ünlü simge yapısı Kolezyum'a adını kazıyarak tarihi anıta zarar veren bir turistin arandığı bildirildi.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, asıl adı "Flavian Amfitiyatrosu" olan Kolezyum'un duvarlarına bir turistin anahtarıyla kazıyarak kendisinin ve nişanlısının ismini yazdığı görüntüler ülkede infiale yol açtı. Sosyal medyada yayılan görüntülere pek çok kullanıcı tepki gösterdi.

Kolezyum Arkeolojik Park Alanı yetkilileri, İtalyan jandarmasına olayla ilgili suç duyurusunda bulunurken tarihi yapının duvarını kazıyan turistin görüntülerden tespit edilmesi ve bulunması için jandarmanın çalışma başlattığı belirtildi.

Söz konusu turistin anahtarıyla "Ivan + Hayley 23/6/23" yazması sebebiyle olayın geçen cuma yaşandığının düşünüldüğü kaydedildi.

Rainews24'ün haberinde, Kolezyum'a zarar veren genç turistin bulunması halinde, kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yasalar çerçevesinde, 15 bin avro para cezası ve 5 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano da yaptığı yazılı açıklamada, "Bir turistin, nişanlısının adını kazımak için dünyanın en ünlü yapılarından olan Kolezyum gibi tarihi mirası tahrip etmesini çok ciddi, aşağılık ve kaba bir hareket olarak görüyorum. Flavian Amfitiyatrosu'na bu hareketi yapan kişi umarım tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır." ifadelerini kullandı.

Olaya Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri de tepki gösterdi.

Gualtieri, Twitter hesabındaki paylaşımında, "Roma'nın bir sembolü ve bir Dünya Mirası Alanı olan Kolezyum'u anahtarla tahrip etmek gerçekten medeniyetsiz ve anlamsız bir hareket. Roma'yı ve dünyayı rencide eden bu barbarca davranışı şiddetle kınıyoruz. Umarım bunun sorumlusu hak ettiği şekilde cezalandırılır." yorumunu yaptı.