Avustralya'da Koji Tropikal Siklonu Karaya Ulaştı

AVUSTRALYA'da karaya ulaşan Koji Tropikal Siklonu, bölgedeki binlerce hanede elektrik kesintisine neden oldu.

Avustralya basını, Koji Tropikal Siklonu'nun, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde kıyıya ulaşmasının ardından şiddetinin düştüğünü duyurdu. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 113 kilometreye kadar çıktığını ve eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu bildirdi. Yaklaşık 22 bin hanenin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.