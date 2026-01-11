Avustralya'da Koji Tropikal Siklonu Karaya Ulaştı
Avustralya'nın Queensland eyaletinde karaya ulaşan Koji Tropikal Siklonu, rüzgar hızı saatte 113 kilometreye ulaşırken, bölgedeki 22 bin hanede elektrik kesintisine yol açtı. Şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesi bekleniyor.
Avustralya basını, Koji Tropikal Siklonu'nun, Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'ın yaklaşık 500 kilometre kuzeyinde kıyıya ulaşmasının ardından şiddetinin düştüğünü duyurdu. Yetkililer, rüzgarın hızının saatte 113 kilometreye kadar çıktığını ve eyalet genelinde şiddetli yağışların etkili olduğunu bildirdi. Yaklaşık 22 bin hanenin elektriksiz kaldığını belirten yetkililer, şiddetli yağışların 24 ila 48 saat daha devam etmesinin öngörüldüğünü kaydetti.