Koca ülkeyi hayrete düşüren mucize! Köpeğin yaptıklarına kimse inanamadı

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir evin önünde köpeklerin saldırdığı çocuk, evin köpeği tarafından mucize şekilde kurtarıldı. O anları izleyenler duygusal dakikalar yaşadı.