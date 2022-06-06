Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor - Haberler

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Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

Haberler.com - Dünya
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İskoçya'daki bir köyün sakinleri, son günlerde "katil" olarak adlandırılan yırtıcı bir akbaba nedeniyle rahat uyku uyuyamıyor. Özellikle sarışın kadınları hedef alan kuş nedeniyle tüm köy teyakkuza geçti.

İskoçya'nın Invernness-shire bölgesindeki Beauly'nin Brae bölgesinde son dönemde, yırtıcı bir kuş nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Daily Record'un haberine göre çamaşırhane işçisi Heather Hughson adlı kadın, köylerinde ortaya çıkan yırtıcı bir kuşun özellikle sarışın kadınları hedef aldığını söyledi.

Köylülerin iddiasına göre ağaç altında yürüyen kadınlara rahat vermeyen kuşun, irtifasını aniden alçalttıktan sonra kadınlara yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

Heather Hughson, artık ellerinde sopayla gezdiklerini ve kuş nedeniyle evlerinden çıkmaya korktuklarını söyledi. Ayrıca kuş saldırısı korkusuyla yaşamanın da hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

Diğer yandan köylülerin, kuşun yakalanarak bölgeden alınması istediği öğrenildi. Çok sayıda kişinin kuş saldırısı nedeniyle hastaneye gideren tedavi aldığı da gelen bilgiler arasında.

Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor

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Yorumlar (1)

mehmet:

kadın ölü gibi tipe bak sane.

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