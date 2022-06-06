Koca bir köy geceleri katil kuş yüzünden uyuyamıyor! İrtifasını alçaltıp, sarışın kadınları hedef alıyor - Haberler

İskoçya'nın Invernness-shire bölgesindeki Beauly'nin Brae bölgesinde son dönemde, yırtıcı bir kuş nedeniyle hareketli günler yaşanıyor. Daily Record'un haberine göre çamaşırhane işçisi Heather Hughson adlı kadın, köylerinde ortaya çıkan yırtıcı bir kuşun özellikle sarışın kadınları hedef aldığını söyledi.

ANİDEN İNİŞ YAPIP SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİYOR

Köylülerin iddiasına göre ağaç altında yürüyen kadınlara rahat vermeyen kuşun, irtifasını aniden alçalttıktan sonra kadınlara yönelik saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

SOPAYLA GEZİYORLAR, DIŞARI ÇIKAMIYORLAR

Heather Hughson, artık ellerinde sopayla gezdiklerini ve kuş nedeniyle evlerinden çıkmaya korktuklarını söyledi. Ayrıca kuş saldırısı korkusuyla yaşamanın da hayatlarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

YARALANANLAR VAR

Diğer yandan köylülerin, kuşun yakalanarak bölgeden alınması istediği öğrenildi. Çok sayıda kişinin kuş saldırısı nedeniyle hastaneye gideren tedavi aldığı da gelen bilgiler arasında.

Haberler.com - Dünya