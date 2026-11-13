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Klopp'tan Nmecha'nın tartışmalı gol sevinci açıklaması: Bir daha yapmayacak

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Klopp'tan Nmecha'nın tartışmalı gol sevinci açıklaması: Bir daha yapmayacak
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Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, Felix Nmecha'nın tartışma yaratan taç sevincini bir daha tekrarlamayacağını söyledi. Klopp, oyuncunun kimseyi ayırt etmediğini ve kötü bir niyeti olmadığını kendisine anlattığını belirtti.

DW'nin aktardığına göre Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Jürgen Klopp, orta saha oyuncusu Felix Nmecha'nın son bir haftadır tartışılan gol sevincini bir daha tekrarlamayacağını açıkladı.

26 yaşındaki Nmecha, Borussia Dortmund'un geçen hafta sonu Elversberg'i 2-1 yendiği maçta attığı iki golün ardından başından bir tacı çıkarıyormuş gibi yapıp diz çökerek onu yere bıraktı.

Bu hareket, futbolculardan oluşan Hristiyan grup Ballers in God'ın (BIG) "Kralın Dönüşü" adlı kampanyasına gönderme olarak yorumlandı. BIG, herkese sevgi ve saygı göstermeyi amaçladığını söylüyor; eleştirmenler ise grubun LGBTİ bireylere karşı ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.

Sırbistan maçı öncesinde Belgrad'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Klopp, "Geçen hafta sonu Felix'in iki güzel gol attığını, sevincini ve o hareketi gördüm. O an hiçbir şey düşünmedim ama sonra ortalık karıştı" dedi.

Klopp, tartışma büyüyünce konunun ayrıntılarını araştırdığını belirterek "Onu, sizin sorabileceğiniz her şeyle yüzleştirdim. Bana bunun o konuyla hiçbir ilgisi olmadığını, bütün insanları sevdiğini ve kimseyi ayırt etmediğini söyledi" ifadelerini kullandı. Klopp, Nmecha'nın bu sevinci tekrarlamamayı kabul ettiğini de söyledi.

Almanya, Uluslar Ligi A2 Grubu'nda 5 puanla üçüncü sırada bulunuyor; Hollanda ve Yunanistan 8'er puana sahip. Klopp'un ekibi çeyrek final umutlarını sürdürmek için cuma günü Sırbistan'la, pazartesi günü de Berlin'de Hollanda'yla karşılaşacak.

Sırbistan, taraftarlarının ırkçı ve ayrımcı davranışları nedeniyle seyircisiz oynama cezası almıştı. UEFA kurallarındaki bir madde sayesinde 55 bin kişilik stadyuma öğretmen ve antrenörleri eşliğinde yaklaşık 5 bin çocuk alınacak. Klopp, yalnız birkaç bin çocuğun maçı izleyebilecek olmasından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Kaynak: DW

Kaynak: Deutsche Welle
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