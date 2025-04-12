KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, "(Tüzük) Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz." maddesi yer aldı.

Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ, LİDERLERİN ÇOCUKLARI DA DESTEK VERDİ

Başörtüsü özgürlüğü kararı sonrası KKTC'de laiklik tartışmaları patlak verdi. Kararın ardından başkent Lefkoşa başta olmak üzere çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlendi. Sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katıldığı protesto gösterilerinde 'Kıbrıs laiktir, laik kalacak' sloganları atıldı. KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da eylemlere katılarak destek verdi.