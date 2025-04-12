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KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesi özgürlüğü laiklik tartışmalarını alevlendirdi ve çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlendi. "Kıbrıs laiktir, laik kalacak" sloganları eşliğinde düzenlenen protestolara KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da destek verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu tarafından liselerde öğrencilerin başörtüsü takabilmesini serbest bırakan, ortaöğretimde kılık kıyafeti belirleyen disiplin tüzüğünde yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dünkü toplantısının ardından lise ve ortaokullarda kılık ve kıyafeti belirleyen tüzükte değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren tüzük değişikliğinde, "(Tüzük) Lise düzeyindeki öğretim kurumlarındaki öğrencilerin inançlarına saygı göstermek ve bu inançların gerektirdiği tercihleri uygulamalarına imkan tanır. Okul yönetimi tarafından belirlenen okul üniforması ile birlikte (öğrenciler) inançlarının gerektirdiği belirli kıyafetleri giymekte serbesttir. Ancak iş bu kıyafet okul üniformasını kapatamaz." maddesi yer aldı.

Tüzük ile lise öğrencilerinin inançları gereği başlarını örtmesi serbest bırakıldı.

PROTESTOLAR DÜZENLENDİ, LİDERLERİN ÇOCUKLARI DA DESTEK VERDİ

Başörtüsü özgürlüğü kararı sonrası KKTC'de laiklik tartışmaları patlak verdi. Kararın ardından başkent Lefkoşa başta olmak üzere çeşitli bölgelerde protesto gösterileri düzenlendi. Sendika, sivil toplum örgütü ve siyasi partinin katıldığı protesto gösterilerinde 'Kıbrıs laiktir, laik kalacak' sloganları atıldı. KKTC liderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş'ın çocukları Mehmet Küçük ve Serdar Denktaş da eylemlere katılarak destek verdi.

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KKTC'de garip protesto! Başörtüsü özgürlüğü rahatsız etti
Kaynak: Haberler.com / Dünya
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Yorumlar (10)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Put Kamal’ın içine etmediği bir yer kalmamış…Kıbrıs , TÜRK değildir..

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Haber YorumlarıMihrali:

bizim 20 sene önce yaşadıklarımızı şimdi KKTC yaşıyor

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Haber YorumlarıVetaran Voyna:

Bunların düşmanlığı İslam.....Biz müslümanlar ne kadar safmisiz ki bunları kurtarmak için canımızı malimizi harcadık.yine mi gol

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Haber Yorumlarımuhammed dursun:

Türkiyenin halini görünce bu tepkileri normal sonları bizim gibi olsun istemiyorlar

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Haber YorumlarıMehmet Mutlu:

bunlar icinmi dedelerimiz. şehit oldu.

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Haber Yorumlarıdundar Bilal:

Siyonistlere goyim olmak bunlar için Şeref yeterki İslam karşıtı olsun her türlü desteği vereceklerini gösterdiler. Ama yinede emperyalist sömürgecilere karşı birlik olmalıyız

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Haber YorumlarıAdem yilmaz:

Madem ozgurluk istiyorsunuz sizi kendi kaderinize birakali askerimizi cekelim yardimi da birakalim o zaman rumlar size nasil bir ozgurluk saglayacak gorelim

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Haber YorumlarıHarun EROĞLU:

Bu tür görüntüler beni günaha sokuyor. Sövmek istemiyorum

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