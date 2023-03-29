KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a Londra'da saldırı girişimi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a İngiltere'nin başkenti Londra'da saldırı girişimi gerçekleştirildi. Bir üniversite öğrencilere konferans vermeye gittiğini anlatan Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar, konferansa kimse katılmasın diye. Geldiğimde Yunan bayrakları ile dolu birkaç yüz kişi avazları çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganları attılar" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kings College Londra Üniversitesi'nde konferans vermeye giderken saldırı girişimine uğradığını anlattı. Katıldığı bir canlı yayında konuya ilişkin açıklama yapan Tatar, bazı kişilerin Yunan bayraklarıyla konvoyuna saldırdığını söyledi.

"KIBRIS RUM'DUR, TATAR'A ÖLÜM" SLOGANLARI ATTILAR"

Ssaldırı girişimini anlatan Ersin Tatar, "Rumlar ortalığı karıştırdı. İdareye baskı yaptılar, konferansa kimse katılmasın diye. Geldiğimde Yunan bayrakları ile dolu birkaç yüz kişi avazları çıktığı kadar 'Türkler Kıbrıs'tan dışarı, Kıbrıs Rum'dur, Tatar'a ölüm' sloganları attılar" dedi.

"TAM BİR REZALET"

Sözlerini sürdüren Tatar, şunları kaydetti: "Tam bir rezalet. Kıbrıs'ta bunlarla nasıl barış sağlayacağız. Hep kuşkularımız vardı. Bir kez daha gördük. Bir Cumhurbaşkanı'nın bir üniversitede konferans vermesinden daha normal ne olabilir? Bunu bile hazmedemediler. Gerçekten çok çirkindi."