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KKTC ve GKRY liderleri 26 Ağustos'ta bir araya geliyor

KKTC ve GKRY liderleri 26 Ağustos'ta bir araya geliyor
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, 26 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da görüşecek. BM Genel Sekreteri'nin ziyareti sırasında mutabık kalınan çerçevede planlanan toplantının, güven yaratıcı önlemler ve müzakere sürecinin yeniden başlatılması için önemli bir adım olması bekleniyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in 26 Ağustos Çarşamba günü bir araya geleceği bildirildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 26 Ağustos Çarşamba günü saat 16.00'da bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı. Toplantının, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in adadaki son ziyaretinde mutabık kalınan konular çerçevesinde planlandığı kaydedildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erhürman'ın BM Genel Sekreteri'nin temasları sırasında liderlerin en az haftada bir düzenli olarak bir araya gelmesini önerdiği hatırlatıldı. 26 Ağustos tarihinin bu çağrının karşılık bulduğunu gösterdiği belirtilirken, görüşmenin güven yaratıcı önlemler başta olmak üzere gündemdeki tüm konuların ele alınmasına zemin hazırlayacak önemli bir adım olduğu vurgulandı.

GKRY Hükümet Sözcü Yardımcısı Yiannis Antoniou tarafından yapılan yazılı açıklamada ise söz konusu buluşmanın amacının yeni ve genişletilmiş bir toplantının düzenlenmesine hazırlık yapmak olduğu ifade edildi. Açıklamada, kesintiye uğrayan müzakerelere uzlaşılan çerçeve temelinde yeniden başlamanın hedeflendiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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