KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman vatandaşlarla bayramlaştı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenen geleneksel bayramlaşma töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleşen etkinlikte, devlet protokolü de hazır bulundu. Bayramlaşmaya çok sayıda devlet yetkilisi, üst düzey askeri yetkililer, bakanlar, milletvekilleri, diplomatlar, kurum ve kuruluş temsilcileri ile sivil toplum örgütlerinden başkanlar katıldı. Etkinlikte, birlik ve beraberlik mesajları veren KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile eşi, bayramın barış ve dayanışma ruhunu vurguladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı