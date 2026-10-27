KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis ara bölgede görüştü

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis, ara bölgede gerçekleştirdikleri görüşmede bir araya geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasındaki görüşme, Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde başladı.

Görüşmede, Kıbrıs meselesindeki son gelişmelerin, güven artırıcı önlemlerin ve iki taraf arasındaki diyaloğun sürdürülmesine yönelik çalışmaların ele alınması bekleniyor. BM'nin kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen düzenli liderler görüşmelerinde, geçiş kapıları, iki toplumlu teknik komitelerin faaliyetleri ve karşılıklı güvenin artırılmasına yönelik adımlar öne çıkıyor. İki lider, görüşmenin ardından Sivil Toplumla İstişare Mekanizması'nın Yönlendirme Komitesi, Gençlik Teknik Komitesi ve Kültürel Miras Teknik Komitesi temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı