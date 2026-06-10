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KKTC Başbakanı Üstel'den Erdoğan'a teşekkür

KKTC Başbakanı Üstel'den Erdoğan'a teşekkür
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki açıklamalarına memnuniyetle karşıladığını belirterek, Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya kararlı olduklarını ve Türkiye ile dayanışma içinde iki devletli çözüm vizyonunu sürdüreceklerini ifade etti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusundaki açıklamaları için teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Toplantısı'nda Doğu Akdeniz ve Kıbrıs konusunda yaptığı açıklamalar dolayısıyla teşekkür mesajı yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

"Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün Kıbrıs'a yönelik yaptığı açıklamaları memnuniyetle karşılıyor, Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna verdiği güçlü destek için kendilerine teşekkür ediyorum.

Sayın Cumhurbaşkanı'nın da ifade ettiği gibi, Ada'da hırsları cüsselerini aşan bazı çevrelerin dış güçlerden aldıkları cesaretle Kıbrıs Türk halkının geleceği ve Doğu Akdeniz'deki dengeler üzerinde hesap yapmaya çalışmaları beyhude bir çabadan öteye geçemeyecektir. Kıbrıs Türk halkının haklarını yok sayan, bölgede yeni gerilimler yaratmaya çalışan herkes bilmelidir ki bunun bedelini çok ağır öder.

Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının hak ve hukukuna yönelik herhangi bir girişime karşı ana vatan Türkiye'nin ortaya koyduğu kararlı duruş, halkımıza güven vermektedir. Kıbrıs Türk halkı, egemen eşitliğinden, devletinden ve geleceğinden asla vazgeçmeyecektir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, ana vatan Türkiye ile tam bir uyum ve dayanışma içerisinde, halkımızın meşru haklarını korumaya ve iki devletli çözüm vizyonumuzu kararlılıkla savunmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Kıbrıs Türk halkına verdikleri güçlü destek için bir kez daha teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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