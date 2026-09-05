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Girne'deki Deniz Kazasında Ölen 2 Kadının Kimliği Belirlendi

Girne'deki Deniz Kazasında Ölen 2 Kadının Kimliği Belirlendi
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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında enkazdan çıkarılan 2 kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini açıkladı. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine bilgi verildiği bildirildi. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişi için arama çalışmaları Türkiye'nin desteğiyle 7 gün 24 saat kesintisiz sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen deniz kazasında gemi enkazından çıkarılan 2 kadının kimlik tespitinin tamamlandığını açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarındaki deniz kazasında bu enkazdan çıkarılan 2 kadın naaşının kimliklerinin belirlendiğini bildirdi. Naaşların Şerife Özdemir ve Nazmiye Özbolat'a ait olduğu, ailelerine gerekli bilgilendirmenin yapıldığı ifade edildi. Son tespitlerle birlikte kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 12'ye yükselirken, kayıp 16 kişi için yürütülen arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Arama faaliyetlerinin Türkiye'nin desteği ve tüm birimlerin katılımıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz devam ettiğini belirten Üstel, "Sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyor, tüm imkanlarımızla kayıp insanlarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milletimizin bir kez daha başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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