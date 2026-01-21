Haberler

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi
Hindistan'da bir genç kızın erkek arkadaşı nedeniyle iki kadın tarafından darbedildiği görüntüler viral olurken, ülkede yaşanan şiddetten çok kavganın merkezindeki erkeğin kimliği merak konusu oldu.

Hindistan'da genç bir kızın, erkek arkadaşı nedeniyle iki kadın tarafından dakikalarca darbedildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde genç kızın 60'tan fazla tokat yediği görülürken, olay kısa sürede viral hale geldi.

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran videonun ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Hindistan'da ise yaşanan şiddet yerine kızların uğruna kavga ettiği erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

