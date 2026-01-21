Genç kızların erkek kavgası: 60'tan fazla tokat yedi

Hindistan'da genç bir kızın, erkek arkadaşı nedeniyle iki kadın tarafından dakikalarca darbedildiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde genç kızın 60'tan fazla tokat yediği görülürken, olay kısa sürede viral hale geldi.

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran videonun ardından sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapıldı. Hindistan'da ise yaşanan şiddet yerine kızların uğruna kavga ettiği erkeğin kim olduğu merak konusu oldu.