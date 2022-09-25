Kızın okul çantasındaki kıpırtıyı fark eden öğretmen dehşeti yaşadı! Yılanın zehri 20 kişinin selasını okutur

Hindistan'da bir öğrencisinin okul çantasındaki kıpırtıyı fark eden öğretmen, çantayı açtığında zehri 20 kişiyi bir öldürebilecek güçte olan zehirli kobra il karşılaştı.

Hindistan'daki Shajapur'daki Badoni Okulu'nda korkunç bir olay meydana geldi. Bir öğretmen, okula gelen kız öğrencisi Uma Rajak'ın çantasında kıpırtı fark etti. Öğrencisine durumu soran öğretmen yanıt alamayınca çantayı açmaya karar verdi.

BİR ANDA ÇANTADAN FIRLADI

Öğretmenin çantayı açmasıyla birlikte zehirli kobra yılanı, Uma Rajak'ın çantasından fırladı. Yılanın saldırısıyla yaralanan öğretmen, yapılan yerinde müdahale sayesinde hayata tutundu. Kız öğrenci ise olayda yara alamadı.

ÇOK ZEHİRLİ BİR YILAN

Tek ısırıkta 20 kişiyi öldürebilecek zehre sahip yılanın, öğrencinin evinde çantaya girmiş olabileceği tahmin ediliyor. Ailelere de olaydan sonra bir uyarı gönderildi.