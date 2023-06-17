Kızıldeniz'de ölümcül salgından kurtulan deniz kestaneleri İsrail'de koruma altında
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Kızıldeniz'de ölümcül bir salgından kurtulan iki uzun dikenli deniz kestanesi, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi tarafından İsrail'in Eilat kentindeki bir akvaryumda korunuyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ölümcül salgının bölgedeki neredeyse tüm uzun dikenli deniz kestanesi popülasyonunu birkaç ay içinde öldürdüğünü söyledi.
Kızıldeniz'de ölümcül bir salgından kurtulan iki uzun dikenli deniz kestanesi, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi tarafından İsrail'in Eilat kentindeki bir akvaryumda korunuyor.
İki uzun dikenli deniz kestanesi özel bir tanka konmuş durumda. Bunlardan biri erkek, diğeri dişi.
Tel Aviv Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ölümcül salgının bölgedeki neredeyse tüm uzun dikenli deniz kestanesi popülasyonunu birkaç ay içinde öldürdüğünü söyledi.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kudüs'ten bildiriyor. (XHTV)