Kızıldeniz'de ölümcül salgından kurtulan deniz kestaneleri İsrail'de koruma altında

Kızıldeniz'de ölümcül bir salgından kurtulan iki uzun dikenli deniz kestanesi, İsrail Doğa ve Parklar İdaresi tarafından İsrail'in Eilat kentindeki bir akvaryumda korunuyor. Tel Aviv Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi Mayıs ayında yaptığı açıklamada, ölümcül salgının bölgedeki neredeyse tüm uzun dikenli deniz kestanesi popülasyonunu birkaç ay içinde öldürdüğünü söyledi.