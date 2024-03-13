Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı

Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.

YUNANİSTAN MİSYON İÇİN FIRKATEYN SAĞLAMIŞTI

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir fırkateyn sağladı.

127 MM'LİK TOP ATEŞLENDİ

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.