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Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı

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Son dönemde tansiyonun iyiden iyiye yükseldiği Kızıldeniz'de sabah saatlerinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Avrupa Birliği'nin Aspides isimli misyonu için Kızıldeniz'e gönderilen Yunan askeri gemisi, 2 İHA'ya ateş açarak geri püskürttü.

Bir Yunan Savunma Personeli yetkilisi, Avrupa Birliği'nin Kızıldeniz'deki deniz misyonunda görev yapan bir Yunan askeri gemisinin iki insansız hava aracına ateş ederek onları geri püskürttüğünü söyledi.

Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı

YUNANİSTAN MİSYON İÇİN FIRKATEYN SAĞLAMIŞTI

AB'nin Kızıldeniz'deki Aspides adlı misyonu, kilit deniz ticaret rotasını, İsrail'in Gazze'deki savaşına misilleme yaptığını söyleyen Yemen'deki Husi milislerinin insansız hava aracı ve füze saldırılarından korumaya yardımcı olmak amacıyla Şubat ayında başlatıldı. Yunanistan misyon için bir fırkateyn sağladı.

Kızıldeniz'de gerilim tavan yaptı! Yunan savaş gemisi, 2 İHA'ya ateş açtı

127 MM'LİK TOP ATEŞLENDİ

Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi 'son dakika' kodu ile abonelerine servis etti. Yunan Kathimerini gazetesi olayın sabah saatlerinde gerçekleştiğini, savaş gemisinin iki İHA'ya karşı 127 mm'lik topunu ateşlediğini yazdı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (5)

Serkan Taşdemir:

Yunan da savaş gemiside mi var lo açlarda

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onur aksakal:

travzonniler olaraktan yunan arkadaşlarimuzu destekleyeruz haçen

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Demir Acer :

Akıllari sıra bizim İHA lar için antraman yapıyorlar, fakat o ateş ettikleri gemi kaç dakikada denizin dibine batacak onun hesabını yaptılar mı?!

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Agacan Cenk:

Küçük enişteye bak sen torpil mi attiniz sizi gidi haylazlar

3
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Ekkgfzv Yhhfddnnb:

Biraz az Ahaber izle dünyada senden başka aç yok

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