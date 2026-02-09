Haberler

Kıyıya vuran cesedin sırrı çözüldü! Ordu'dan tekne almak için gelmiş

Güncelleme:
Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu belirlendi. Ordu'dan İstanbul'a balıkçı teknesi almaya gelen Ünlü'nün, dönüş yolunda teknesinin batmış olabileceği düşünülüyor.

  • Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan ceset 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait.
  • Mustafa Ünlü, Ordu'dan İstanbul'a balıkçı teknesi almak için gelmişti.
  • Mustafa Ünlü'nün deniz yoluyla dönerken Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde sahilde bulunan cesedin kimliği belli oldu. Hayatını kaybeden kişinin 63 yaşında olduğu, Ordu'dan İstanbul'a balıkçı teknesi almaya geldiği ve deniz yoluyla dönerken Kocaeli Kefken açıklarında teknesinin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor.

Yenimahalle mevkiinde sahilde dolaşan vatandaşlar, kıyı üzerinde halde hareketsiz yatan erkeği görerek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerinde yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan çalışmalar neticesinde sahilde bulunan cesedin 63 yaşındaki Mustafa Ünlü'ye ait olduğu öğrenildi.

ORDU'DAN TEKNE ALMAK İÇİN GELMİŞ

Ekipler, Ordu'da İstanbul'a balıkçı teknesi almaya geldiği ve deniz yoluyla dönerken teknesinin batmış olma ihtimali üzerinde duruluyor. İhtimali üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin arama tarama faaliyeti devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıLeven Ergün:

SANSA HAYATTAYIZ

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

