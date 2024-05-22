Interpol Tarafından Aranan Suç Örgütü Lideri İtalya'da Yakalandı

Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri Barış Boyun’un da aralarında bulunduğu 17 şüpheli İtalya’da bugün yapılan şafak operasyonuyla yakalandı.

İtalya polisinin açıklamasına göre Milano Mahkemesi tarafından haklarında gözaltı kararı çıkarılan 19 kişiden 17’si gözaltına alındı. Mali Polis ve Europol işbirliğinde yapılan operasyona yüzlerce polis katıldı.

İtalyan polisi, gözaltına alınan 14 Türk vatandaşının bu ülkede yaşadığını, üçünün ise ‘yurtdışında faaliyet gösterdiğini’ belirtti.

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da “Operasyonda elebaşı Barış Boyun'un da aralarında bulunduğu organize suç örgütü üyesi 17’si Türk ve 2’si İtalyan olmak üzere toplam 19 şüpheli yakalandı” dedi.

Gözaltına alınan şüphelilere, ağırlaştırılmış suç örgütü üyeliği, terör örgütü kurmayı amaçlayan silahlı çete kurmak ve terör saldırıları gerçekleştirmek, yasa dışı biçimde silah ve patlayıcı bulundurmak ve taşımak, uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet ve yasadışı göçe yardım ve yataklık suçlamaları yöneltiliyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“ İtalya'da ülkemiz adli makamlarınca Kırmızı Bültenle aranan, elebaşılığını Barış Boyun’un yaptığı organize suç örgütüne yönelik; KOM Başkanlığımız (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı), Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ve İtalyan Güvenlik Makamlarınca ortaklaşa yapılan çalışmalar sonucu İtalyan polisi tarafından Roma ve Milano’da operasyon düzenlendi."

Avrupa Birliği (AB) Polis Teşkilatı (Europol) da operasyonun “Avrupa çapında çok sayıda cinayete karışan bir Türk suç örgütünün çökertilmesi için” düzenlendiğini belirti.

Ekim’de Como’da 3 kişi yakalanmıştı

İtalya tarafından paylaşılan bilgilere göre soruşturma geçen Ekim ayında Como'da polisin İsviçre'ye ulaşmaya çalışan üç suç örgütü üyesini gözaltına alması üzerine başladı. Bu kişilerin üzerinde biri yasa dışı iki silah, çok sayıda mühimmat ve ‘propaganda malzemesi’ bulundu.

Soruşturma süresince elde edilen bilgiler, örgüt liderinin suç faaliyetlerini İtalya’dan yönetmeyi sürdürdüğü şeklindeydi. Polis bu faaliyetler arasında yasa dışı göç, uyuşturucu ve sigara kaçakçılığını da saydı.

Ayrıca Berlin'de bir Türk vatandaşının öldürülmesi veya geçen Mart ayında Türkiye'deki bir alüminyum fabrikasına saldırı düzenlenmesi gibi suçların emrini örgüt liderinin verdiği belirtildi.

Alüminyum fabrikasına saldırının, İtalya polisi, Interpol ve Türkiye polisi arasındaki bilgi alışverişi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandığı bilgisi de paylaşıldı.

Ali Yerlikaya da şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve kasten öldürme dahil 23 ayrı suçtan arandığını, toplam 56 ayrı suç kaydı bulunduğunu ve 3’ü cinayet olmak üzere; kasten yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, yağma gibi suçlardan kırmızı bültenle arandığını söyledi.

‘İtalya’da güvende hissediyordu’

Operasyon haberi İtalya basınında geniş şekilde yer aldı. Kamu yayıncısı Rai’nin haber sitesinde, şafak baskınının Viterbo kentine bağlı Bagnaia köyünde yapıldığı belirtildi.

Rai, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin geçen Ocak’ta yaptığı Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Barış Boyun’un iadesini istediğini de yazdı.

Ansa haber ajansı da, İtalya ve Türkiye’de ele geçirilen silahlar arasında 15 tabanca, Kalaşnikof dahil 7 uzun silah, 3 el bombası, bir bazuka ve 4 kurşun geçirmez yeleğin de yer aldığını yazdı.

Ansa, Boyun’un 2022’de İtalya’nın Rimini kenti yakınlarında gözaltına alındığını ancak Türkiye’nin tutuklama talebinin Bologna Mahkemesi tarafından kabul edilmediğini hatırlattı.

Ajansa göre, Milano Savcı Yardımcısı Bruna Alberti, daha önceki rtd kararının o dönem “Türk makamları tarafından sunulan unsurların esasen zayıf olmasından" kaynaklandığını söyledi.

Savcı, Boyun'un Bologna yargısı tarafından Türkiye'den gelen tutuklama kararı onaylanmadığı için “İtalya'da kendini güvende hissettiğini" de belirtti.

Boyun’un bir süre Crotone'de ev hapsinde tutulduğu ve burada rakip bir suç örgütünün düzenlediği saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.