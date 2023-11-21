Kırım Tatarları Yalta'da Yatırımları ve Cami İnşaatını İnceledi

Kırım Tatarları, Yalta'da düzenlenen Yuvarlak Masa toplantısında Kırım'a yapılan yatırımları ve bir Türk ekibin iç dekorasyonunu yaptığı Kırım Merkez Camisi'ni inceledi. Toplantıda Kırım'ın gelişimi ve yapılan konut, okul, sağlık kurumları gibi projeler hakkında bilgi verildi.

Dünyanın bir çok ülkesinde bulunan Kırım Tatarları tarihi Yalta kentinde Yuvarlak Masa toplantısı kapsamında bir araya geldi. 15-18 tarihlerinde yapılan toplantıda, Kırım'a yapılan yatırımlarla hem altyapı hem de mimari olarak Kırım'ın gelişimi ortaya kondu. Katılımcılar ayrıca gelecek ay açılması planlanan ve bir Türk ekibin iç dekorasyonunu yaptığı 2 bin 500 kişilik Kırım merkez camiyi gezerek bilgi aldı.

'Kırım Tatarları ile Yurtdışında Yaşayan Yurttaşlar Arasındaki Bağların Güçlendirilmesi Yuvarlak Masa Toplantısı', 15 – 19 Kasım 2023 tarihleri arasında Kırım'ın Yalta kenti Foros ilçesinde yapıldı. Moderatörlüğünü Tatarca eğitim veren Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cengiz Fevziyeviç'in yaptığı toplantıda yerel hükümetten katılımcılar, Kırım'daki günlük hayattan ve yapılan yatırımlardan bilgi vererek bir çok ülkede yaşayan Kırım Tatarlarıyla bir araya geldi.

CAMİNİN USTALIK GEREKTİREN İÇ DEKORASYONU 40 KİŞİLİK TÜRK EKİP YAPTI

Toplantı katılımcılarını Simferopol'de Patriot Parkı'nda inşa edilmekte olan 2 bin 500 kişilik Kırım Merkez Camisi'ni gezdiren Mimar Yunusov Idris, cami inşaatında kullanılan tüm malzemelerin Türkiye'den geldiğini belirterek 40 kişilik bir Türk ekip tarafından ustalık gerektiren iç dekorasyonunun yapıldığını ifade etti. Mimar Idris, cami inşaatı hakkında şunları ifade etti;

"Mermerler, ahşap ürünler diğer bütün ürünler hepsi Türkiye'de özel üretilerek getirildi. Halısı avizesi bütün ürünler yani süslemede kullanılan kök koyuyorlar bile özel olarak Türkiye'den getirildi. Projeler Türkiye'de üretildi. Bütün uygulama ustalarımız Türk. Yani tamamıyla Türk mimarisine uygun geleneksel mimaride çalışma yapılıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin başkanlığındaki Etnik İlişkiler Konseyi toplantısında gündeme gelen Simferopol'deki merkez caminin inşaatı 2016 yılında başladı. Caminin işletmeye alınması 2019 olarak planlandı, ancak pandemi ve inşaat malzemeleri tedarikindeki kesintiler de dahil olmak üzere gecikmelere rağmen Aralık ayında açılmak üzere çalışmalar hızlandı."

2014 YILINDAN İTİBAREN 30 BİN KONUT YAPILDI

Yalta Belediye'si adına toplantıya katılan Konstantin Şimanovskiy, Kırım'ın gelişimi konusunda bilgi vererek Kırım yarım adasında 30 bin konut yapıldığını ve bu dairelerin beyaz eşyalı olarak Kırım Tatarlarına sunulduğunu vurguladı. 2023 yılı itibariyle Kırım Tatarları için ev sağlanmaya devam edildiği, yeni planlamalara ve inşaatlara başlandığı kaydedildi. Toplantıda ayrıca Kırım'da ev inşaatlarının yanı sıra halkın ihtiyaçlarına göre okul, kreşler, sağlık kurumları ve hastanelerdeki gelişmeler hakkında bilgi verildi.