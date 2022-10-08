Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprünün havaya uçurulduğu anlar kamerada

Ukrayna bu sabah Kırım işgalinin sembolü olan Kırım Köprüsü'nü vurdu. Rus yetkililerin daha önce "Yıkılırsa kıyamet olur" dediği köprünün yanma anı kameralarca kayıt altına alınırken, bölgede araç trafiği durduruldu.

Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan Kırım Köprüsü bu sabah Ukrayna kuvvetleri tarafından vuruldu. Bölgede tansiyon iyice yükselirken köprünün patlama anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

BOMBA YÜKLÜ ARAÇ PATLATILDI İDDİASI

Görüntülerde, köprü üzerinde araçların olduğu bir anda büyük bir patlamanın meydana geldiği görülüyor. Bazı Rus kaynakları, köprünün üzerinde bomba yüklü bir aracın patlatıldığını iddia ediyor. Cayır cayır yanan köprünün bazı bölümlerinde ciddi hasar var.

KIRIM'DA HALK DİKEN ÜSTÜNDE

Kırım Köprüsü'nde araç ve demiryolu trafiği tamamen durduruldu. Halk ise araçları ile benzin istasyonlarına giderek yakıt ihmali yapıyor. Sözde Kırım yetkilileri ise boğazdan feribot seferlerinin başlatıldığı duyurdu.

RUSYA'NIN DÜNYAYA AÇILAN KAPISIYDI

Kırım Köprüsü, Rusya anakarası ile Kırım'ı birbirine bağlıyordu. Rusya, 2014 yılında Kırım'ı işgalinden sonra yaptırdığı bu köprü aracılığı ile dünyaya mallarını satıyordu.