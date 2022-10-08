Kırım'da köprünün havaya uçurulmasından sonra herkes Putin'in bu videosunu paylaşıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sekizinci ayını doldurmaya hazırlanırken Vladimir Putin, 70'inci doğum gününden bir gün sonra en ağır darbeyi yedi. Putin'in 2014'te el koyduğu Kırım Yarımadası'nı Rusya'ya bağlayan devasa köprüde bu sabah büyük bir patlama meydana geldi.

PUTİN'İ FENA DİLLERİNE DOLADILAR

Patlama sonrası Rusya tarafından nasıl bir karşılık verileceği merak konusu... Ancak özellikle Ukrayna destekçileri, 70'inci doğum gününde büyük bir şok yaşayan Putin'i diline dolamış durumda. Patlama anı ile birleştirilerek hazırlanan bir video, kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

KIRIM'DA BÜYÜK PANİK

Ukraynalılar arasında Kremlin'in işgalini sembolize eden 'nefret köprüsü'ndeki patlamadan sosyal medyaya yansıyan ilk görüntüler, köprünün bir bölümünün Karadeniz sularına gömüldüğünü, trenlerin geçtiği bölümde ise devasa bir yangın çıktığını gösterdi. Patlamanın duyulmasıyla birlikte Kırım'da büyük bir panik yaşandı, yarımada sakinleri akaryakıt bulamayacakları endişesiyle benzin istasyonlarına akın etti. Rus medyası, köprüdeki trafiğin de durdurulduğunu yazdı.