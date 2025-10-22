Kırgızistan'daki yangında anne ve 5 çocuğu hayatını kaybetti

Kırgızistan'nın güneyindeki Oş şehrinde facia yaşandı. Gece saatlerinde bir evde çıkan yangında 5'i çocuk 6 kişi hayatını kaybetti.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.56 sıralarında gelen yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek söndürdü.

BABA ÇALIŞMAK ÜZERE GÜNEY KORE'DEYMİŞ

Yangında hayatını kaybedenlerin anne ile 13, 11, 9, 6 ve 2 yaşlarındaki çocuklar olduğu, babanın ise çalışmak üzere Güney Kore'de bulunduğu bildirildi.

"GELDİĞİMİZDE YANGIN ÇOK ŞİDDETLİYDİ"

Yangına müdahale etmek üzere olay yerine ilk gelen itfaiye görevlisi, "Geldiğimizde yangın çok şiddetliydi. Çatı tamamen alevler içindeydi. Kendimize su sıkarak yol yaptık. Ben kapıdan, bir arkadaşım pencereden alevleri söndürmeye başladık" ifadelerini kullandı.

"UZATMA KABLOSUNA ISITICI TAKILMIŞ"

İtfaiye görevlisi, "Burada priz uzatma kablosuna ısıtıcı takılmış. Belki yangın buradan kaynaklanabilir" değerlendirmesini yaptı. Yangının nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.