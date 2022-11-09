Kim Jong-un'un hediye ettiği köpekler, Güney Kore'de büyük krize neden oldu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un tarafından 2018 yılında dönemin Güney Kore Devlet Devlet Başkanı Moon Jae-in'e hediye edilen köpekler, ülkede tartışma konusu oldu. Devlet malı sayılan köpeklere bakmak isteyen Eski başkan Moon Jae-in; yasal çalışmaların yeni başkan Yoon Suk-yeol tarafından engellendiğini duyurdu. Yoon iddiaları reddederken Moon, köpekleri yavrularıyla birlikte Devlet Başkanlığı Arşivleri'ne iade edeceğini açıkladı.

Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, 2018'deki barış görüşmeleri sırasında Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae İn'e iki köpek hediye etmişti Ancak bu sevimli hayvanlar, eski başkan ve halefi arasında tartışmaya yol açtı.

BAKIMINI ÜSTLENECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Pungsan ırkından olan "Gomi" ve "Songgang" isimli iki av köpeği 2018'den beri Moon'la beraber yaşıyordu. Köpekler devlet malı kategorisinde değerlendiriliyor ve devlet başkanlığı arşivlerine ait görülüyordu. Ancak Moon devlet malı olan bu köpekleri başkanlığından sonra bakımını üstleneceğini söylemişti.

MASRAFLAR DEVLET BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAKTI

İçişleri bakanlığıyla yapılan anlaşmayla hayvanların aylık yaklaşık 1800 dolar olan masraflarının devlet bütçesinden karşılanması konusunda anlaşılmıştı. Ancak eski Başkanı Moon'un ofisi mevcut Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol yönetiminin bu anlaşmaya nedensiz bir şekilde uymadığını iddia etti.

İADE EDİLECEKLER

Köpeklerin tekrar devlet arşivlerine iade edileceği açıklandı. 4 köpeği ve 3 kedisi olan mevcut Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, eski başkanın köpeklere bakmak istediğini ve kendisinin buna itiraz ettiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını söyledi