Çin Devlet Başkanı Şi, Kim Jong Un tarafından törenle karşılandı

KUZEY Kore lideri Kim Jong Un, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i resmi törenle karşıladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i başkent Pyongyang'daki Kim Il-sung Meydanı'nda resmi törenle karşıladı. Askeri bando, Çin ile Kuzey Kore'nin ulusal marşlarını çaldı ve 21 pare top atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı