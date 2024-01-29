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Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

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İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne düzenlenen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu. Corriere Della Sera gazetesi "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetiyle çıkarken, TGCOM24 ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözlerine yer vererek saldırganların DAEŞ üyesi olduklarına vurgu yaptı.

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki Pazar ayinine katılan bir kişiyi öldüren iki saldırgan yakalandı. Gece kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırganlardan birinin Rus, diğerinin Tacik olduğunu açıkladı ve DAEŞ'li olabileceklerini ifade etti.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE TELEFONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan da kilise rahibini ve saldırı sırasında orada bulunan Polonyalı Başkonsolosu'nu arayarak taziye ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

KİLİSEYE SALDIRI İTALYA BASININDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İtalyan kilisesindeki saldırı İtalya basınında da geniş yankı buldu. Corriere Della Sera gazetesi, "İstanbul'da bir kiliseyi basan maskeli şahıslar ateş açtı" manşetini attı.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

BAKAN YERLİKAYA'NIN SÖZLERİNİ MANŞETE TAŞIDILAR

La Repubblica'da ise saldırganların Türk polisi tarafından yakalandığına yönelik bilgiler yer aldı. TGCOM24'te İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın "Bu korkakça saldırıyı kınıyoruz" sözleri hatırlatıldı. Saldırganların DAEŞ üyesi oldukları belirtildi.

Kilise saldırısı İtalya basınında geniş yankı buldu! Bakan Yerlikaya'nın sözlerini manşete taşıdılar

PAPA FRANCESCO'NUN TAZİYE MESAJINI YAZDILAR

Ansa Haber Ajansı ise Papa Francesco'nun Angelus ayininde saldırıya ilişkin taziyede bulunduğunu duyurdu. İtalya Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin kınama mesajı da haberde yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

İstanbul Sarıyer İtalya Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Yorumcu Davut :

italya başbakanı ülkeye geliyor, ilişkiler iyileşecek gibi oluyorken hoopp italyan kilisesine silahlı saldırı. çok iyi yaa..

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sade vatandaş:

burada garip bir durum var fanatiklerin saldırısı gibi gösterilmeye çalışılıyor ama saldırganlar neden yalnız bir kişiyi hedef aldı bunun araştırılması lazım yada gizlenen başka şeyler var

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oguz:

avrupada bir çok cami dini mekanlar saldırıya ugradı ama bir ülkenin başkanı telefon acıpta taziyede bulunmadı ilgili makamlar ilgilendi böylesi durumda valisi kaymakamı emniyeti içişleri dururken en baştakı başkanın arayıp papazla görüşmesi baş saglıgı dilemesini ben şahsım hoş karşılamadım

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Muharrem Güreli:

Aynı dinden oldukları için

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