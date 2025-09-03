Kilauea Yanardağı 32. Kez Lav Püskürttü

ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı, aralık ayından bu yana 32'nci kez lav püskürttü.

Dünyanın en aktif yanardağlarından biri olan ABD'nin Hawaii adasındaki Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana hareketlilik devam ediyor. Hawaii Yanardağ Gözlemevi, yerel saatle 06.35'te yanardağın 150 metreye kadar lav püskürttüğünü bildirdi.

Kilauea Yanardağı'nda en son 23 Ağustos'ta patlama meydana geldi.