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Kiev'de Füze Saldırısı: 15 Ölü, 33 Yaralı, Yas İlan Edildi

Kiev'de Füze Saldırısı: 15 Ölü, 33 Yaralı, Yas İlan Edildi
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UKRAYNA'nın başkenti Kiev'e düzenlenen füze saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

UKRAYNA'nın başkenti Kiev'e düzenlenen füze saldırısında 15 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, kentte 21 Ağustos'un yas günü ilan edildiğini açıkladı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, sanal medya hesabından yaptığı açıklamalarda başkentin balistik füzelerle hedef alındığını ve hasarların kentin Solomyanskyi, Svyatoshynskyi ile Darnytskyi ilçelerinde yoğunlaştığını duyurdu. Saldırılarda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 33 kişinin yaralandığını belirten Kliçko, en fazla can kaybının 8 kişi ile Solomyanskyi ilçesinde kaydedildiğini aktardı. Kliçko, 18 yaralının tedavisinin ise hastanelerde sürdüğünü bildirdi.

Saldırıların ardından kentteki yıkımın boyutlarına ilişkin bilgi veren Kliçko, Solomyanskyi ilçesinde 9 katlı bir konutun üst katlarında yıkım ve yangın meydana geldiğini, bir çocuk hastanesi ile bir okulun zarar gördüğünü belirtti. Hastane binasının camlarının kırıldığını ve bahçesindeki araçların alev aldığını aktaran Kliçko; Svyatoshynskyi ve Darnytskyi ilçelerinde ise depo ve konut dışı binaların hasar gördüğünü kaydetti. Saldırılar nedeniyle Solomyanskyi ve Svyatoshynskyi ilçelerinin bir kısmında elektrik kesintisi yaşandığı da ifade edildi.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına kentte yas ilan edildiğini duyuran Kliçko, "21 Ağustos günü Kiev'de yas günü ilan edilmiştir. Bu kapsamda şehirdeki tüm kamu binalarında bayraklar yarıya indirilecek ve tüm eğlence etkinlikleri yasaklanacaktır" açıklamasını yaptı.

Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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