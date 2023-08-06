Kıbrıs Gazisi, Hiroşima'nın 78. yıl dönümünde ABD'yi kınadı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Rahmi Şahin, Hiroşima'ya atılan atom bombasının 78. yıl dönümünde ABD'yi kınadı. Şahin, insanlık ayıbının bir daha yaşanmaması için bilincin oluşması gerektiğini vurguladı.

İkinci Dünya Savaşı'nın Pasifik muharebelerinde ABD'nin 6 Ağustos'ta Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atmasının üzerinden 78 yıl geçti.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Kıbrıs Gazisi Rahmi Şahin, 6 Ağustos 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının 78. yıl dönümünde ABD'yi kınadı.

Kıbrıs Gazisi Şahin, Bafra Asr-i Mezarlıktaki şehitliğe kabir ziyaretinde bulundu ve dualar okudu.

Rahmi Şahin, "Bugün 6 Ağustos, Japonya'nın Hiroşima kentine atom bombası atışılışının ve 140 binin üzerinde insanın hayatını kaybedişinin 78. yıl dönümü." dedi.

Dünyada en büyük insanlık ayıbının işlendiği günün bu gün olduğunu söyleyen Şahin, "Atom bombasını tereddüt etmeden kullanıp bir dakika gibi kısa bir zaman diliminde insan, hayvan ve haşarata karşı yakıcı, yıkıcı bir katliam yapıldı." diye konuştu.

Rahmi Şahin bir anısını şöyle paylaştı:

"Çocukluk yıllarımda tütün dizerken radyo dinliyorduk. Günlerden 6 Ağustos, radyoda haberler veriliyordu. 1965 yılında yaşamış olduğum bu anım beni derinden etkilemiştir. Rahmetli amcam 1. Kafile Kore Gazisi Refik Şahin ile tütün dizmekteyken radyodan haberleri dinlemekteydik. 6 Ağustos'ta Hiroşima'ya atom bombası atıldığı söyleniyordu. Bu bombayı atma izni veren Amerikan Başkanı Henry Truman, 'Atom bombası atma izni verdiğine pişman mısın, değil misin?' sorusuna, 'Değilim' cevabını verdi. Nedeni sorulduğunda ise 'Öyle olmasaydı, daha çok insan ölecekti cevabını verdi.' Ben Rahmi Şahin 12 yaşlarında çocuk idim. Kore Gazisi amcam tütün dizme iğnesini yere atıp vay be adam binlerce kişiyi öldürüp halen pişman olmadığını söylüyor. Yıllar sonra bile her 6 Ağustos geldiğinde bu anıyı hatırlarım."

Hiroşima'da ölen insanların acılarını paylaştığını dile getiren Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bafra Şube Başkanı Şahin, Benzer bir insanlık ayıbının bir daha asla yaşanmaması için gerekli bilincin tüm dünyada oluşması gerektiğini söyledi.