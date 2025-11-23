Haberler

Kennedy ailesi'nin 'Laneti' devam ediyor: Bu kez kanser başrolde

Kennedy ailesi'nin 'Laneti' devam ediyor: Bu kez kanser başrolde
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin siyasi tarihinde önemli bir yeri olan Kennedy ailesi, neredeyse bir asırdır süren talihsizliklerle anılıyor. Ailenin yeni jenerasyon üyelerinden Tatiana Schlossberg, nadir bir mutasyona sahip akut miyeloid lösemi teşhisi aldığını açıkladı. 35 yaşındaki Schlossberg, doktorların kendisine muhtemelen bir yıl kadar ömrü kaldığını söylediğini paylaştı. Ailenin "lanetli" olarak nitelendirilen geçmişine bir kanser vakası daha eklenmiş oldu.

  • John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg, Mayıs 2024'te nadir bir mutasyona sahip akut miyeloid lösemi teşhisi aldı.
  • Doktorlar Schlossberg'e muhtemelen bir yıl kadar ömrü kaldığını söyledi.
  • Schlossberg kemoterapi, iki kez kemik iliği nakli ve CAR-T hücre tedavisi klinik çalışması dahil çeşitli tedaviler gördü.

ABD'nin en tanınmış aileleri arasında yer alan Kennedy ailesinin 1940'lardan günümüze uzanan laneti geri döndü. Görevdeyken suikaste uğrayan ABD Eski Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg, kanserle mücadele ettiğini duyurdu.

35 yaşındaki Schlossberg, Mayıs 2024'te nadir bir mutasyona sahip akut miyeloid lösemi teşhisi aldığını ve doktorların kendisine muhtemelen bir yıl kadar ömrü kaldığını söylediğini açıkladı. Kennedy ailesi neredeyse bir asırdır devam eden felaketle anılıyor.

The New Yorker için kaleme aldığı makalede, Schlossberg, teşhisin kendisi için büyük bir şok olduğunu belirtti ve çocuklarının kendisini hatırlayıp hatırlamayacağı konusunda endişelerini paylaştı. Genç kadın hastalık süresince kemoterapi ve iki kez kemik iliği nakli dahil olmak üzere çeşitli tedaviler gördüğünü, ayrıca, bazı kan kanserlerine karşı etkili olduğu bilinen CAR-T hücre tedavisinin klinik çalışmasına katıldığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANININ KUZENİ

Schlossberg, tedavilerin ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve çocukluk aşılarını tekrar yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Yılın başında löseminin tekrar ettiği ve doktorlarının bunun mutasyonla ilişkili olduğunu söylediklerini ifade eden Schlossberg son klinik deney sırasında doktorların, kendisine yaklaşık bir yıl ömür biçtiğini kaydetti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy JR.'ın da kuzeni olan Schlossberg, sağlık sistemine olan güveninin sarsıldığını söyledi.

Tatiana Schlossberg, JFK'nin kızı Caroline Kennedy'nin kızı.

1940'LARDAN BERİ DEVAM EDEN LANET

Kennedy ailesinin lanetli olarak nitelendirilmesine neden olan olayların geçmişi ise 1940'lara kadar uzanıyor.En unutulmazı ABD Başkanı JFK'nin suikaste kurban gitmesi olan olayların kronolojisi ise şöyle:

12 Ağustos 1944 – John F. Kennedy'nin kardeşi Joseph P. Kennedy Jr. , pilotluğunu yaptığı askeri uçağın İngiltere'nin Doğu Suffolk kenti üzerinde patlaması sonucu öldü.

9 Eylül 1944 – Kathleen Kennedy'nin yeni evli kocası olan Hartington Markisi William Cavendish, Belçika'nın Heppen yakınlarında bölüğüne liderlik ederken bir Alman keskin nişancı tarafından ölümcül şekilde vuruldu.

13 Mayıs 1948 – Kathleen "Kick" Kennedy (resmi olarak Kathleen Cavendish, Hartington Markizi olarak bilinir) Fransa'da bir uçak kazasında öldü.

23 Ağustos 1956 – John F. Kennedy'nin kızı Arabella Kennedy doğumda öldü.

9 Ağustos 1963 – John F. Kennedy'nin oğlu Patrick Bouvier Kennedy , 7 Ağustos'ta Massachusetts'teki Otis Hava Kuvvetleri Üssü'nde erken doğumundan iki gün sonra bebek solunum sıkıntısı sendromundan öldü.

22 Kasım 1963 – ABD Başkanı John F. Kennedy , başkanlık limuzininde seyahat ederken Dallas, Teksas'ta suikasta kurban gitti.

6 Haziran 1968 – ABD senatörü ve Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy, Kaliforniya ön seçimlerindeki zaferinin ardından bir gece önce Los Angeles'ta aldığı kurşun yaraları sonucu öldü.

23 Ocak 1974 – Joseph P. Kennedy Jr. ile ölümüne kadar birlikte olan Athalia Ponsell Lindsley , evinde öldürüldü.

25 Nisan 1984 – Robert F. Kennedy'nin oğlu David A. Kennedy, Florida, Palm Beach'teki bir otel odasında uyuşturucu doz aşımından öldü.

31 Aralık 1997 – Robert F. Kennedy'nin oğlu Michael LeMoyne Kennedy , Colorado'daki Aspen'de bir ağaca çarptıktan sonra kayak kazasında öldü.

16 Temmuz 1999 – John F. Kennedy Jr., pilotluğunu yaptığı uçağın Massachusetts'teki Martha's Vineyard açıklarında düşmesi sonucu eşi Carolyn Bessette-Kennedy ve kız kardeşi Lauren Bessette ile birlikte öldü.

16 Eylül 2011 – Ted Kennedy'nin kızı Kara Kennedy , Washington DC'deki bir spor salonunda egzersiz yaparken kalp krizinden öldü.

16 Mayıs 2012 – Robert F. Kennedy Jr.'ın eşi Mary Richardson Kennedy , New York, Bedford'daki evinin arazisinde intihar ederek öldü.

1 Ağustos 2019 – Robert F. Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill, Massachusetts, Hyannis Port'taki Kennedy Yerleşkesi'nde kazara uyuşturucu doz aşımı nedeniyle öldü.

2 Nisan 2020 – Robert F. Kennedy'nin torunu Maeve Kennedy McKean , Chesapeake Körfezi'nde kısa bir kano gezisi sırasında sekiz yaşındaki oğlu Gideon ile birlikte ortadan kayboldu. Cesetleri o hafta içinde körfezden çıkarıldı. Otopsi sonuçları, ikisinin de çalkantılı ve soğuk suda kazara boğulduğunu ortaya koydu.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Ailesi tarafından aç bırakılan kız ölümden döndü

Obez ailenin işkencesi! Korku evinden bir deri bir kemik çıktı
CHP'nin İmralı kararını eleştiren DEM Partili Bakırhan, yeni anayasaya yeşil ışık yaktı

DEM Partili Bakırhan'dan CHP'nin İmralı kararına tepki
Galatasaray'ın Union Saint-Gilloise maçı hakemi belli oldu

Milyonların merakla beklediği maçı yönetecek
Galatasaray'da Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok

Sallai'den sonra bir yıldız daha Fenerbahçe derbisinde yok
Makatına hava basılarak öldürülmüştü! Soruşturmaya gizlilik kararı getirildi

Son bilgiyi babası verdi! Soruşturmayla ilgili çarpıcı gelişme
Öğretmeni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı anlattı: Lider olarak doğmuş bir evlattı, sınıf başkanıydı

Öğretmeni Erdoğan'ın öğrencilik yıllarını anlattı
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ölüm tehdidi aldığını açıkladı

O takımın taraftarları tarafından ölümle tehdit ediliyor
Fenerbahçe'ye Samsunspor'dan tanıdık transfer

Fenerbahçe'ye Samsun'dan tanıdık transfer
Rıdvan Dilmen'den büyük iddia: Bonservisine 20 milyon euro daha eklettirirdi

Büyük iddia: Bugün bonservisine 20 milyon euro daha eklettirdi
Gustavo Petro'dan 'darbe' iddiası! ABD'ye savaş restinde bulundu

Ülkenin lideri ABD'yi açık açık uyardı: Savaş çıkar
Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz

Dayı-yeğen tartışması kanlı bitti! Kavganın nedeni akılalmaz
İç çamaşırında kaçak papağanlarla sınırı geçmeye çalıştı

Hayrete düşüren kaçakçılık: Papağanlar iç çamaşırından çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.