Kennedy ailesi'nin 'Laneti' devam ediyor: Bu kez kanser başrolde

ABD'nin en tanınmış aileleri arasında yer alan Kennedy ailesinin 1940'lardan günümüze uzanan laneti geri döndü. Görevdeyken suikaste uğrayan ABD Eski Başkanı John F. Kennedy'nin torunu Tatiana Schlossberg, kanserle mücadele ettiğini duyurdu.

35 yaşındaki Schlossberg, Mayıs 2024'te nadir bir mutasyona sahip akut miyeloid lösemi teşhisi aldığını ve doktorların kendisine muhtemelen bir yıl kadar ömrü kaldığını söylediğini açıkladı. Kennedy ailesi neredeyse bir asırdır devam eden felaketle anılıyor.

The New Yorker için kaleme aldığı makalede, Schlossberg, teşhisin kendisi için büyük bir şok olduğunu belirtti ve çocuklarının kendisini hatırlayıp hatırlamayacağı konusunda endişelerini paylaştı. Genç kadın hastalık süresince kemoterapi ve iki kez kemik iliği nakli dahil olmak üzere çeşitli tedaviler gördüğünü, ayrıca, bazı kan kanserlerine karşı etkili olduğu bilinen CAR-T hücre tedavisinin klinik çalışmasına katıldığını vurguladı.

SAĞLIK BAKANININ KUZENİ

Schlossberg, tedavilerin ardından bağışıklık sisteminin zayıfladığını ve çocukluk aşılarını tekrar yaptırmak zorunda kaldığını belirtti.

Yılın başında löseminin tekrar ettiği ve doktorlarının bunun mutasyonla ilişkili olduğunu söylediklerini ifade eden Schlossberg son klinik deney sırasında doktorların, kendisine yaklaşık bir yıl ömür biçtiğini kaydetti.

ABD Sağlık ve İnsani Hizmetler Bakanı Robert F. Kennedy JR.'ın da kuzeni olan Schlossberg, sağlık sistemine olan güveninin sarsıldığını söyledi.

Tatiana Schlossberg, JFK'nin kızı Caroline Kennedy'nin kızı.

1940'LARDAN BERİ DEVAM EDEN LANET

Kennedy ailesinin lanetli olarak nitelendirilmesine neden olan olayların geçmişi ise 1940'lara kadar uzanıyor.En unutulmazı ABD Başkanı JFK'nin suikaste kurban gitmesi olan olayların kronolojisi ise şöyle:

12 Ağustos 1944 – John F. Kennedy'nin kardeşi Joseph P. Kennedy Jr. , pilotluğunu yaptığı askeri uçağın İngiltere'nin Doğu Suffolk kenti üzerinde patlaması sonucu öldü.

9 Eylül 1944 – Kathleen Kennedy'nin yeni evli kocası olan Hartington Markisi William Cavendish, Belçika'nın Heppen yakınlarında bölüğüne liderlik ederken bir Alman keskin nişancı tarafından ölümcül şekilde vuruldu.

13 Mayıs 1948 – Kathleen "Kick" Kennedy (resmi olarak Kathleen Cavendish, Hartington Markizi olarak bilinir) Fransa'da bir uçak kazasında öldü.

23 Ağustos 1956 – John F. Kennedy'nin kızı Arabella Kennedy doğumda öldü.

9 Ağustos 1963 – John F. Kennedy'nin oğlu Patrick Bouvier Kennedy , 7 Ağustos'ta Massachusetts'teki Otis Hava Kuvvetleri Üssü'nde erken doğumundan iki gün sonra bebek solunum sıkıntısı sendromundan öldü.

22 Kasım 1963 – ABD Başkanı John F. Kennedy , başkanlık limuzininde seyahat ederken Dallas, Teksas'ta suikasta kurban gitti.

6 Haziran 1968 – ABD senatörü ve Demokrat başkan adayı Robert F. Kennedy, Kaliforniya ön seçimlerindeki zaferinin ardından bir gece önce Los Angeles'ta aldığı kurşun yaraları sonucu öldü.

23 Ocak 1974 – Joseph P. Kennedy Jr. ile ölümüne kadar birlikte olan Athalia Ponsell Lindsley , evinde öldürüldü.

25 Nisan 1984 – Robert F. Kennedy'nin oğlu David A. Kennedy, Florida, Palm Beach'teki bir otel odasında uyuşturucu doz aşımından öldü.

31 Aralık 1997 – Robert F. Kennedy'nin oğlu Michael LeMoyne Kennedy , Colorado'daki Aspen'de bir ağaca çarptıktan sonra kayak kazasında öldü.

16 Temmuz 1999 – John F. Kennedy Jr., pilotluğunu yaptığı uçağın Massachusetts'teki Martha's Vineyard açıklarında düşmesi sonucu eşi Carolyn Bessette-Kennedy ve kız kardeşi Lauren Bessette ile birlikte öldü.

16 Eylül 2011 – Ted Kennedy'nin kızı Kara Kennedy , Washington DC'deki bir spor salonunda egzersiz yaparken kalp krizinden öldü.

16 Mayıs 2012 – Robert F. Kennedy Jr.'ın eşi Mary Richardson Kennedy , New York, Bedford'daki evinin arazisinde intihar ederek öldü.

1 Ağustos 2019 – Robert F. Kennedy'nin torunu Saoirse Kennedy Hill, Massachusetts, Hyannis Port'taki Kennedy Yerleşkesi'nde kazara uyuşturucu doz aşımı nedeniyle öldü.

2 Nisan 2020 – Robert F. Kennedy'nin torunu Maeve Kennedy McKean , Chesapeake Körfezi'nde kısa bir kano gezisi sırasında sekiz yaşındaki oğlu Gideon ile birlikte ortadan kayboldu. Cesetleri o hafta içinde körfezden çıkarıldı. Otopsi sonuçları, ikisinin de çalkantılı ve soğuk suda kazara boğulduğunu ortaya koydu.