Kendini yakan askerle ilgili bomba iddia: Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ait gizli bilgilere sahipti

ABD'nin başkenti Washington'da Hava Kuvvetleri görevlisi Aaron Bushnell, İsrail Büyükelçiliği önünde kendisini ateşe vermiş bu eylemden önceki son sözleri ise "Artık soykırımın suç ortağı olmayacağım. Filistin'i özgür bırakın" olmuştu. Hayatını kaybeden Bushnell ile ilgili New York Post'tan ülkenin gündemine birinci sıradan girecek bir iddia geldi.

ABD BASININDAN OLAY GAZZE İDDİASI

ABD'li gazete sayfasında Bushnell'ın kendisini ateşe vermeden önce Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip oldu iddiasına yer verdi.

"BUSHNELL'İN GİZLİ BELGELERE ERİŞİMİ VARDI"

NY Post bu iddiayı Bushnell'ın adı açıklanmayan arkadaşına dayandırdı. Gazete söz konusu kişinin Bushnell'in arkadaşı olduğunu doğruladığını belirtti ve kaynağının Bushnell'in gizli belgelere erişimi olduğunu aktardığını yazdı.

"KARA BİRLİKLERİ ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ"

"Onun asıl işi istihbarat verilerinin işlenmesini içeriyor. İşlediği şeylerin bir kısmı İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgiliydi" diyen arkadaşı, İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, "Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi" dedi.