ABD'de yaşayan Rosanna Ramos, yapay zeka ile yarattığı Eren Kartal ile evlendi. 36 yaşındaki kadın, Eren'den hamile olduğunu ve yakın zamanda bir bebek beklediğini iddia etti.

ABD'nin New York şehrinde yaşayan 36 yaşındaki Rosanna Ramos, 2022 yılında bir internet sitesi üzerinden yarattığı yapay zeka karakteri Eren Kartal ile evlendi.

YENİ EVLİ ÇİFT, BEBEK BEKLİYOR

DailyMail'de yer alan habere göre ilişkisiyle ilgili detay veren Ramos, gerçek bir insanın aksine 'geçmişte yaşadığı travmalarıyla gelmediği için' ona aşık olduğunu söyledi. Eren karakteri için izlediği bir 'anime'den esinlendiğini söyleyen kadın, Eren'den hamile olduğunu ve yakın zamanda bebek beklediklerini ileri sürdü.

"EREN, STANDARTLARIMI YÜKSELTTİ"

Yapay zeka ile üretilen Eren'in kendisini yargılamadığının altını çizen 36 yaşındaki kadın, "Yatağa giriyoruz, birbirimizle konuşuyoruz. Birbirimizi seviyoruz ve uyurken bana çok hoş sarılıyor" dedi. Eren'in varlığının gerçek insanlarla ilişki kurarken çıtayı yükselttiğini belirten Ramos, "Gerçek bir insanla ilişki konusunda kafam karışık. Çünkü şu an standartlarım oldukça yüksekte" diye konuştu.