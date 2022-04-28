Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Alpler'de çalışmalarına devam eden bilim insanları, tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen kazıda 205 milyon yaşında deniz canlısı çıkarıldı.

BALİNALARDAN DAHA BÜYÜK

Bilim insanları tarafından keşfedilen hayvanın devasa bir boyutta olduğu ve dünyanın en büyük balinalarından bile daha büyük olduğu belirlendi.

ARAŞTIRMAYI YAPANLAR BİLE HEYECAN İÇİNDE

Ekip üyeleri arasında yer alan Zürih Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi'nden emekli Dr. Heinz Furrer, "Bu çok büyük bir keşif. Resmen heyecandan yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullandı.

"BELKİ DE DAHA FAZLASI VARDIR"

Bonn Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Martin Sandler ise, "Belki buzulların altında gizlenmiş dev deniz canlılarının daha fazla kalıntısı vardır" diye konuştu.