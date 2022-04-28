Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı - Haberler

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Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Bilim insanları tarafından Alpler'de gerçekleştirilen kazı sonucunda dünyanın en büyük canlısı olduğu tahmin edilen 205 milyon yıllık hayvan fosiline rastlandı.

Alpler'de çalışmalarına devam eden bilim insanları, tarihe geçecek bir keşfe imza attı. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen kazıda 205 milyon yaşında deniz canlısı çıkarıldı.

Bilim insanları tarafından keşfedilen hayvanın devasa bir boyutta olduğu ve dünyanın en büyük balinalarından bile daha büyük olduğu belirlendi.

Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Ekip üyeleri arasında yer alan Zürih Üniversitesi Paleontoloji Enstitüsü ve Müzesi'nden emekli Dr. Heinz Furrer, "Bu çok büyük bir keşif. Resmen heyecandan yerimizde duramıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kazıyı yapanlar heyecandan yerinde duramadı! Topraktan dünyanın en büyük canlısı çıktı

Bonn Üniversitesi'nden baş yazar Dr. Martin Sandler ise, "Belki buzulların altında gizlenmiş dev deniz canlılarının daha fazla kalıntısı vardır" diye konuştu.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Bilim İnsanı, Araştırma, Dünya, Haberler

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