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Kazakistan'da üniversite hastanesinde skandal! Bakire kız öğrencilerin isim ve telefonları sızdırıldı

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Kazakistan'ın Almatı kentindeki Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi, bakire olan kız öğrencilerin isim ve telefon numaraları dahil olmak üzere kişisel bilgilerini sızdırdı. Sosyal medyaya düşen listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, öğrencilerden biri "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" dedi.

Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da bulunan Al-Farabi Kazakistan Ulusal Üniversitesi Hastanesi'nde patlak veren kriz kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 190 kadın öğrencinin bekaret durumları üniversite tarafından sızdırılırken, yüzlerce kadınla ilgili son derece kişisel ve gizli tıbbi bilgiler, yetkililer tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

JİNEKOLOJİK MUAYENE SONUÇLARI SIZDIRILDI

İnternete düşen bilgiler arasında isim, yaş, telefon numaraları ve kimlik numaralarının da yer aldığı belirtilirken, üniversiteye bağlı çeşitli sosyal medya gruplarında yayılan bu bilgilerin ardından, kız öğrencilerin üniversitenin tıp merkezinde özel jinekolojik muayenelerden geçirildiği iddia edildi. Bu muayenelerin sonuçlarının sızdırıldığı açıklanırken bu muayenelerin eski Sovyet devletindeki öğrenciler için zorunlu olup olmadığına dair bir açıklama yapılmadı.

İSİMLERİ İFŞA OLAN KIZLARDAN BÜYÜK TEPKİ

Listede adı geçen öğrenciler yaşanan skandala büyük tepki gösterirken, ismi açıklanmayan bir öğrenci "Kişisel verilerimiz her yere adeta asıldı. Mahrem tıbbi muayenelerden sonra bilgileri toplayıp genel bir sohbet odasına atıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

Kazakistan Almatı Dünya Haberler

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