Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı
Haber Videosu

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Rodeo Drive su parkında yaşanan bir kaza, 6 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına yol açtı. Olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görülürken, çocuğun babası, görevlilerin uyarılarına rağmen oğlunu kucağına alarak kaydırağın alt kısmına gitti. Kaydıraktan hızla inen bir kadın, baba ve çocuğa çarptı, çocuğun karaciğerinin yırtıldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak çocuğun babası hakkında soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde bulunan Rodeo Drive su parkında meydana gelen bir kaza, 6 yaşındaki bir çocuğun ağır yaralanmasına neden oldu. Olay, 5 Ağustos'ta parkın güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülere göre, küçük çocuğun babası, görevlilerin uyarılarına rağmen oğlunu kucağına alarak kaydırağın alt kısmına gitti. Bu sırada yukarıdan kaydıraktan hızla inen bir kadın, baba ve çocuğa çarptı. Kadının ayakları doğrudan çocuğun karnına isabet etti.

Çarpmanın şiddetiyle çocuk ciddi şekilde yaralandı. Hemen hastaneye kaldırılan çocuğun karaciğerinin yırtıldığı belirlendi. Acil ameliyata alınan çocuk, şu an bilinci açık olsa da durumu hâlâ ciddi.

Kadın, yaşanan kaza nedeniyle aileden özür diledi. Aile ise kadını ya da su parkını suçlamadıklarını, yaşananların tamamen bir kaza olduğunu söyledi.

Ancak ihmalkâr davranışı nedeniyle çocuğun babası hakkında "dikkatsizlik sonucu ağır bedensel zarar vermek" suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, olayla ilgili incelemenin devam ettiğini duyurdu.

Yetkililer, ne kaydıraktan kayan kadın ne de su parkı hakkında bir soruşturma açılmadığını açıkladı.

Kaydıraktan fırlayan kadının çarptığı küçük çocuğun karaciğeri yırtıldı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya
İsrail destekli Dürziler, Süveyda'da yerel yönetim ilan etti

İsrail, Suriye'de istediğini alıyor: İlk fitili onlar ateşledi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aslanla yakın çekim uğruna az daha canından oluyordu

Aslanla yakın çekim yapma uğruna az daha canından oluyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.