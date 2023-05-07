Kaydırakta sıkıştı! Fotoğraf karesindeki kişi bir devlet başkanı

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric, ziyaret ettiği çocuk parkında hiç beklemediği bir olayla karşı karşıya kaldı. Kaydıraktan kayan Boric, içeride sıkıştı. Bir müddet dışarı çıkmak için mücadele eden Boric, kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıktı.

Şili Devlet Başkanı Gabriel Boric'in başına gelen olay izleyenleri gülümsetti. Çocuk parkına giden Boric, kaydırağa çıkıp kaymak istedi. Ancak Boric bunu yaptığına bin pişman oldu.

İÇERİDE SIKIŞTI

Kaydıraktan kayan Boric, içeride sıkıştı. Bir müddet dışarı çıkmak için mücadele eden Boric, daha sonra kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıktı.

KAMERALARA YANSIDI

O anlar çevredekilerin kamerasına yansırken, videoyu çeken kişinin gülümsediği duyuldu.