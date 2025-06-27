Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak

Katz: İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail-İran savaşının 12. gününde varılan ateşkes sürerken İsrail Savunma Bakanı Katz katıldığı canlı yayında dünyayı tedirgin eden açıklamalarda bulundu. Katz "İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak" ifadelerini kullandı.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, 12 gün süren ve ABD'nin öncülüğünde ateşkesle sona eren Irak- İsrail çatışması sırasında yaşananlara ilişkin İsrailli Channel 13'e röportaj verdi.

"HAMANEY'İ ÖLDÜRMEK İSTEDİK"

Katz, çatışmalar sırasında İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i öldürmek istediklerini itiraf etti. İsrail'in Hamaney'i öldürmek için ABD'den izin almasına gerek olmadığını söyleyerek "Hamaney'i öldürmek istedik ancak operasyonel olarak fırsat bulamadık" dedi.

"ÇOK DERİNLERE İNDİ"

Katz, Hamaney'in "öldürüleceğini" bildiğini ve İsrail'in ilk saldırı dalgasında öldürülen Devrim Muhafızları liderlerinin yerine geçen komutanlarla irtibatı keserek "çok derinlere" indiğini iddia etti.

"NÜKLEER TESİSLERİ ESKİ HALİNE GETİRMELERİ ZOR"

Tahran'ın nükleer programında 'ilerleme' kaydetmesi halinde İsrail'in İran'a yeniden saldırmak için ABD'den "yeşil ışık" aldığını söyleyen Katz, "İran'ın saldırıdan sonra nükleer tesislerini eski haline getireceği bir durum görmüyorum" dedi. Öte yandan Katz "İsrail, tehdit altında hissederse İran'a tekrar saldıracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Dünya
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamerayı kapattığını sanan Didem Uzel, hüngür hüngür ağladı

Kamerayı kapattığını sanan ünlü isim hüngür hüngür ağladı
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Manchester City, Juventus'u paramparça etti

Manchester City, Juventus'u paramparça etti! Skor çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.