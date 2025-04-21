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Papa Francis hayatını kaybetti

Katolik Dünyasının En Yüksek Makamı: Papalık Nedir?

Katolik Dünyasının En Yüksek Makamı: Papalık Nedir?
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Papa Francis'in ölümünün ardından Katolik Kilisesi'nin liderliği yeniden gündemde. Papalık, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey dini makamıdır. Papa, Hristiyanlığın ilk lideri olarak kabul edilen Aziz Petrus'un halefi olarak bilinir. Aynı zamanda Roma Piskoposu ve Vatikan Devleti'nin başkanıdır. Peki, papalık ne anlama geliyor?

Papalık, Katolik Kilisesi'nin en üst düzey dini makamıdır. Papa, Hristiyanlığın ilk lideri olarak kabul edilen Aziz Petrus'un halefi sayılır. Aynı zamanda Roma Piskoposu ve Vatikan Devleti'nin başkanıdır.

Papa, yalnızca bir dini lider değil; dünya genelinde 1,3 milyar Katolik için ahlaki bir rehberdir. İnanç kurallarını belirler, küresel krizlerde barış çağrısı yapar, insan hakları ve çevre gibi konularda görüş bildirir.

Katolik inancına göre papalık, "Tanrı'nın yeryüzündeki temsilciliği" görevini taşır. Bu yönüyle yalnızca dini değil, kültürel ve siyasi etkisi olan bir makamdır.

Yeni papa seçim sürecinin önümüzdeki günlerde başlaması bekleniyor.

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Haberler.com / Bedia Teymur - Dünya
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